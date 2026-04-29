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“Nos topamos con una crisis”: pareja de la farándula que estaba comprometida para casarse confirma radical decisión

La pareja llevaba casi cinco años junta y vivían en la misma casa.

Sebastián Escares

“Nos topamos con una crisis”: pareja de la farándula que estaba comprometida para casarse confirma radical decisión

Un nuevo remezón tomó por sorpresa a la farándula chilena, luego de que una pareja que tenía planes para casarse confirmó que están en una crisis.

Se trata de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán. La pareja en julio de 2024 atravesó un momento inolvidable luego de que el exintegrante de Axé Bahía le pidió matrimonio a la chilena durante un viaje que realizaron a Egipto.

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No obstante, con el paso del tiempo, la pareja tomó la radical decisión de separar las aguas por una dolorosa razón.

El motivo del distanciamiento entre Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán

En diálogo con LUN, el bailarín manifestó que el vínculo entre ambos se vio fuertemente afectado tras la pérdida de dos embarazos en un corto periodo de tiempo.

“Hemos intentado de todo para superar el dolor, pero infelizmente nos topamos con una crisis”, explicó Bruno Zaretti.

En esa línea, indicó que “ese segundo golpe fue muy duro y creo que terminó impactando aún más nuestra relación”. Eso sí, mencionó: “es muy pronto para confirmar cuál será el futuro de la relación”.

“Confío en que podremos sobrellevar este momento difícil y, si así está destinado, continuar con la relación, pero ambos decidimos darnos un tiempo. De lo contrario, mantendremos siempre el cariño y la admiración mutuamente”, explicó.

Por último, el bailarín señaló que “Nos hemos distanciado por todo lo que estamos viviendo. Sentimos que hoy cada uno necesita su espacio para procesar, pensar y ordenar distintas cosas. Eso no quita el cariño, el respeto ni el amor que nos tenemos”.

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