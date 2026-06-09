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PDG, actor clave en agenda oficialista: colectividad evalúa su postura por AC contra Nicolás Grau

El partido analizará los antecedentes y escuchará a ambas partes antes de resolver su voto, mientras su decisión podría resultar determinante en el Congreso.

Martín Neut

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG)

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG) / Oscar Guerra

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que la colectividad aún no define una postura respecto de la Acusación Constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pese a que dos diputados de la tienda respaldaron la iniciativa con su firma.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario señaló que la bancada revisará los antecedentes antes de adoptar una decisión y recalcó que la suscripción de algunos legisladores no representa necesariamente la posición institucional del partido.

“Queremos actuar con responsabilidad, vamos a escuchar a quienes sostienen la acusación, vamos a escuchar a la defensa del exministro Grau”, sostuvo.

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Valenzuela enfatizó que el análisis debe centrarse en determinar si existió una infracción constitucional o si las diferencias apuntan únicamente a criterios sobre la conducción económica.

“Es muy importante no chacrear estas herramientas”

En ese contexto, advirtió sobre el uso político de este tipo de mecanismos. “Es muy importante, de aquí se lo digo en buen chileno, no chacrear estas herramientas”, afirmó.

El diputado agregó que existen antecedentes que consideran relevantes revisar, entre ellos la postergación de pagos a proveedores por parte del Estado. Sin embargo, insistió en que antes de emitir un juicio definitivo corresponde conocer la defensa de Grau y la posición del Ejecutivo sobre los cuestionamientos planteados.

Los votos del PDG se han vuelto decisivos para el Gobierno en un Congreso sin mayorías claras. Su respaldo permitió aprobar en la Cámara la megarreforma, consolidándolo como un actor bisagra para el avance de la agenda de La Moneda.

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