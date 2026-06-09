Oposición critica AC contra Nicolás Grau y advierten riesgo para la institucionalidad fiscal

Las bancadas de diputadas y diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y PPD-Independientes criticaron la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, advirtiendo que podría sentar un precedente negativo para la institucionalidad fiscal del país.

El libelo fue promovido por parlamentarios de las bancadas oficialistas de los partidos Republicano, Nacional Libertario, Renovación Nacional y Partido de la Gente.

Desde la oposición llamaron a no poner en riesgo el marco fiscal, la democracia, la buena fe y la reputación de Chile.

Bancadas apuntan a un “grave precedente” para Hacienda

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la acusación podría tener efectos más allá del debate político interno. “Puede tener repercusiones que podían ser de carácter internacional respecto a la economía chilena”, señaló.

La diputada agregó que el Congreso debe actuar con prudencia y no mirar solo “el gustito político que se quiere hacer”. Además, emplazó al Gobierno a responder las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el impacto de su megarreforma.

Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano afirmó que el oficialismo podría abrir una puerta compleja para su propio Gobierno. “Hoy día ellos mismos están torpedeando a su gobierno”, dijo, aludiendo al precedente que, a su juicio, podría marcar la acusación.

En tanto, el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, calificó como grave acusar constitucionalmente por estimaciones o proyecciones fiscales. “El libelo no establece ningún incumplimiento específico”, afirmó.

El diputado Raúl Soto, del comité PPD-Independientes, sostuvo que la ofensiva rompe una tradición en Chile: considerar la política fiscal como una política de Estado. “Han llevado, lamentablemente, la política fiscal de nuestro país al barro de la batalla política”, acusó.

Soto añadió que una cosa es criticar la gestión económica de un exministro y otra es transformarla en un argumento constitucional. “No hay infracción constitucional que pueda sustentarla”, concluyó.