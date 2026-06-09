;

Deportes Limache responde al interés de la U por Daniel Castro: “No vamos...”

El presidente del elenco tomatero, César Villegas, fue claro en afirmar que no piensan vender al delantero a un club chileno para no potenciarlo.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Daniel Castro se ha convertido en uno de los jugadores más buscados en el mercado chileno. “Popín” ha tenido un gran rendimiento con Deportes Limache y se ha convertido en una de las principales figuras de la Liga de Primera.

A raíz de esto, ha despertado el interés tanto de Colo Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. En los últimos días, el delantero fue vinculado a la U como posible refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada.

Más información

ADN

Al respecto, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN y aclaró que todavía no tiene ninguna oferta concreta en la mesa por el jugador. “No hay nada del mercado nacional y extranjero. Hay que esperar que el torneo termine y ya cuando comience el Mundial vamos a tener un mes más o menos para negociar”, aseguró.

“Dani (Castro) siempre va a estar como nombre de alternativa para reforzar a los grandes, por la campaña que está haciendo este semestre, en la que está ratificando la campaña anterior en 2025″, añadió.

Sin embargo, Villegas fue claro en que el único caso para que Castro deje Limache es con una oferta del extranjero. “En caso de que se diese (una transferencia), sería al extranjero. No vamos a potenciar un club nacional siendo que Limache está peleando el campeonato”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad