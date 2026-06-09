Deportes Limache responde al interés de la U por Daniel Castro: “No vamos...”

Daniel Castro se ha convertido en uno de los jugadores más buscados en el mercado chileno. “Popín” ha tenido un gran rendimiento con Deportes Limache y se ha convertido en una de las principales figuras de la Liga de Primera.

A raíz de esto, ha despertado el interés tanto de Colo Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. En los últimos días, el delantero fue vinculado a la U como posible refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada.

Al respecto, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN y aclaró que todavía no tiene ninguna oferta concreta en la mesa por el jugador. “No hay nada del mercado nacional y extranjero. Hay que esperar que el torneo termine y ya cuando comience el Mundial vamos a tener un mes más o menos para negociar”, aseguró.

“Dani (Castro) siempre va a estar como nombre de alternativa para reforzar a los grandes, por la campaña que está haciendo este semestre, en la que está ratificando la campaña anterior en 2025″, añadió.

Sin embargo, Villegas fue claro en que el único caso para que Castro deje Limache es con una oferta del extranjero. “En caso de que se diese (una transferencia), sería al extranjero. No vamos a potenciar un club nacional siendo que Limache está peleando el campeonato”, cerró.