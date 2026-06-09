El desconocido consejo de Bielsa que cambió la carrera de Claudio Bravo en Europa: “Dicho y hecho”

Claudio Bravo dejó una huella imborrable en Europa. El exportero chileno jugó por la Real Sociedad entre 2006 y 2014, antes de dar el gran salto al Barcelona, donde alcanzó el máximo nivel competitivo. Su exitoso recorrido también incluyó pasos por el Manchester City y el Real Betis.

Sin embargo, la carrera del bicampeón de América con La Roja estuvo marcada por un desconocido consejo de Marcelo Bielsa. Así lo reveló el otrora golero nacional en ESPN F90, donde hoy se desempeña como comentarista deportivo, al recordar la sugerencia que recibió del técnico rosarino y que marcó su paso por el “Viejo Continente”.

“Nosotros habíamos bajado con la Real Sociedad (a la Segunda División de España), me agarra un día y me dice: ‘Te he analizado por todos lados, tienes unas características especiales. Tiene que mejorar esto y el juego nuestro te va a ayudar y facilitar las cosas para que saltes al siguiente nivel’”, contó Bravo.

En esa línea, el formado en Colo Colo recordó que Bielsa le señaló: “Tardará uno, dos o tres años, lo que sea, pero si logras entender el funcionamiento de cómo vamos a competir, te va a facilitar mucho las cosas”.

“Dicho y hecho. En unos años más me tocó ir al Barcelona y lo que hacíamos nosotros a nivel de juego, que era casi la misma estructura que utilizaba el Barcelona, encajé a la perfección allí. Era prácticamente jugar de una manera similar”, agregó el exarquero de La Roja.