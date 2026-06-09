VIDEO. Los Tenores y el análisis a la victoria de Chile ante Congo
En el programa de este martes, nuestros panelistas abordaron las reacciones del plantel y cuerpo técnico nacional tras el triunfo en Orleans.
En la edición de Los Tenores de este martes 9 de junio, nuestros panelistas contactaron con nuestro enviado especial a Francia, David Oyarzún, con quien analizaron las repercusiones a la victoria de Chile ante Congo.
Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon y analizaron las declaraciones del DT nacional, Nicolás Córdova, además de los jugadores Matías Sepúlveda y Gabriel Suazo.
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También supieron de las novedades a dos días del inicio del Mundial 2026, además de las últimas noticias de Colo Colo, la U de Chile y la UC.
Revive la edición de Los Tenores de este martes 9 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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