Los Tenores y el análisis a la victoria de Chile ante Congo / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este martes 9 de junio, nuestros panelistas contactaron con nuestro enviado especial a Francia, David Oyarzún, con quien analizaron las repercusiones a la victoria de Chile ante Congo.

Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon y analizaron las declaraciones del DT nacional, Nicolás Córdova, además de los jugadores Matías Sepúlveda y Gabriel Suazo.

También supieron de las novedades a dos días del inicio del Mundial 2026, además de las últimas noticias de Colo Colo, la U de Chile y la UC.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 9 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.