Suazo destaca la unión de grupo de La Roja en Europa: “Cuando viajamos a Francia, almorzamos en un lugar muy extraño y ahí estuvimos...” / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Gabriel Suazo sacó cuentas alegres tras la disputa del segundo amistoso en Europa, donde terminaron imponiéndose 2-1 a Congo en Francia.

“Nuestro objetivo es sentirnos nuevamente nosotros, compitiendo a gran nivel con equipos que están por encima nuestro porque están en el Mundial. Competimos de muy buena forma, sabiendo sufrir en los momentos que hay que hacerlo, y luego teniendo nuestro juego para ganar el partido”, destacó el capitán de La Roja, resaltando las dificultades que les planteó el cuadro africano.

“Ellos, además de intentar jugar, intentan ser mucho más directos, con jugadores muy potentes en delantera, muchos están en la Premier League. Por algo están en el Mundial”, comentó el jugador del Sevilla, haciendo un positivo balance de la gira por el “Viejo Continente”.

“Me siento orgulloso de mis compañeros, disfrutan estar en la selección, se les ve felices, representan a su país en cada pelota. Es su sueño estar acá, de llegar a un fútbol más competitivo para seguir creciendo individualmente y que la selección tenga jugadores en torneos más competitivos para demostrar que podemos estar en el próximo Mundial”, enfatizó Gabriel Suazo, quien apuntó al hecho de hacer grupo, reconociendo que tuvieron bastantes líos por superar en el viaje a Francia.

“Más allá de que se hable de quién viene, estamos formando un vínculo que intentamos reflejar dentro del campo. Me quedo con el balance del grupo que se está formando. No sabíamos dónde se iba a jugar, si se suspendía o no. Cuando viajamos, almorzamos en un lugar muy extraño, todos estuvimos ahí, juntos. Un día no pudimos entrenar y seguimos trabajando, vinimos para competir y sacar un buen resultado”, concluyó el lateral.

Al respecto, según supimos en ADN Deportes, aquel “lugar muy extraño” donde comieron fue el aeropuerto ante el improvisado itinerario que debieron seguir ante el rechazo en Cádiz a albergar el juego contra Congo.