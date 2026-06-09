La UC suma cuatro bajas para cerrar la primera rueda de la Liga de Primera: “Si vamos ganando partido a partido, no es imposible salir campeón” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica intenta dejar atrás la eliminación de la Copa de la Liga con tal de reengancharse en la pelea por el Campeonato Nacional 2026.

De todas formas, en los cruzados apuntan a sacar cuentas alegres de haber goleado a Cobresal, como lo hizo Alfred Canales, que ha perdido terreno en el equipo, pero anotó en dicho juego su primer gol del año.

“Súper contento de volver a sumar, de jugar los 90 minutos, hace rato no venía jugando. También contento por el gol también,lo venía buscando, estaba jugando poquito, pero sabía que se me iba a dar este momento. Súper contento por haber sumado”, comentó el volante de 26 años, explicando por qué solo ha jugado 13 partidos en el años, con apenas uno de ellos en Copa Libertadores.

“Somos hartos jugadores en el medio, hay harta calidad, pero hay una competencia muy sana. Igual empecé un pasito abajo por el tema de la pubalgia a principios de año, pero siempre apoyando al equipo, siempre deseándole lo mejor. Somos un grupo, estamos muy unidos y todos estamos enfocados en el mismo objetivo”, recalcó, apuntando a dar batalla por el título de la Liga de Primera, aun cuando están a 10 puntos del líder, Colo Colo.

“Queda todo el segundo semestre todavía, ahora nos toca un partido tenemos que ir a ganarlo. Sabemos que si vamos ganando partido a partido, no puede ser imposible salir campeón (...) La Copa de la Liga la tomamos con la misma responsabilidad que tomamos Libertadores y Copa Chile, pero no se nos dieron las cosas, nos quedan tres campeonatos y vamos a ir por todo”, cerró Alfred Canales en la previa al juego con la Universidad de Concepción este domingo.

Eso sí, para dicho juego en el Claro Arena, la UC tiene cuatro bajas: Vicente Bernedo, Daniel González y Matías Palavecino, suspendidos; y el lesionado Eugenio Mena.

De todas formas, en el elenco precordillerano no son todas malas, pues cuentan con el regreso a las prácticas de los recuperados Juan Ignacio Díaz, Gary Medel, Sebastián Arancibia y Jhojan Valencia.