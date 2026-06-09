Córdova se pone firme y responde a las críticas tras el triunfo de Chile ante Congo: “Lo que se dice de mí no me define”

Nicolás Córdova, DT de la selección chilena, se mostró conforme tras ganar el amistoso contra Congo este martes, partido donde La Roja se repuso luego de la derrota que sufrió ante Portugal hace unos días.

“Fue un partido parejo. Creo que se hicieron buenas cosas. Lo importante es que siguen sumando minutos aquellos jugadores que están apareciendo, que están haciendo sus primeras armas en la selección”, señaló el técnico de La Roja después del partido.

En la misma línea, destacó el comportamiento de los jugadores durante la gira por Europa. “El grupo completo se comportó muy bien. Entrenaron de manera espectacular todos los días. Es muy agradable entrenar a estos jugadores, incluso a los más grandes, siempre con una gran disposición. Después analizaremos qué jugador destacó más que otro”, agregó.

Por otro lado, Córdova abordó las críticas que ha recibido por su labor en la banca de Chile, asegurando que “hay puntos de vista distintos, nosotros vemos una cosa desde adentro y ustedes (los medios) ven una cosa desde afuera. Tampoco me lo tomo personal, entiendo que siempre habrá críticas. Lo que se dice de mí no me define absolutamente. Estoy muy tranquilo”.

Al ser consultado sobre las críticas de los hinchas, el “Nico” comentó: “Nunca una persona me ha faltado el respeto en la calle. Al contrario, la gente con mucho respeto me hace preguntas y yo respondo lo que puedo. La gente sabe que hay que hacer un recambio y eso no es de un día para otro”.

“Trato de hacer lo mejor posible en este proyecto para que, cuando me vaya, el entrenador que venga no tenga que partir de cero. Eso es súper importante”, remarcó el entrenador nacional.

Por último, con miras al futuro de La Roja, Nicolás Córdova mencionó: “Hay que seguir evaluando a los jugadores que pueden aparecer. Nadie está fuera de este proceso. Hay que tratar de sumar gente joven”.