Lluvia en Santiago confirmada: ¿A qué hora comienzan las primeras precipitaciones de este miércoles? / maurizio siani

Este miércoles 10 de junio vuelve la lluvia a Santiago. El avance de un nuevo sistema frontal desde el sur de Chile traerá algunos milímetros de precipitaciones a la zona central.

Eso sí, no se trataría de un evento extremo y se estima que podrían caer entre 5 y 15 mm de agua en total.

En tanto, y según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) las temperaturas se situarán entre 8°C de mínima y los 13°C de máxima.

¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago este miércoles?

Las primeras precipitaciones llegarían alrededor de las 01:00 - 02:00 horas, en plena madrugada, con una lluvia débil que se extendería hasta aproximadamente las 14:00 horas en toda la Región Metropolitana.

Ojo, lo más intenso se debería concentrar durante la mañana. Luego, durante la tarde, cerca de las 17:00 horas, los chubascos perderían fuerza, con nubosidad parcial y precipitaciones aisladas en distintos sectores.

Las sectores donde la situación se sentiría más intensa incluyen San José de Maipo y sectores del sur metropolitano, sumando Buin, Paine y Calera de Tango.

Por lo demás, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que 10 comunas de la RM están bajo Alerta Temprana Preventiva. La medida rige para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Tras el paso del frente, el jueves 11 de junio las temperaturas mínimas en la capital podrían descender hasta cerca de los 2°C o 3°C. En sectores rurales e interiores de la zona central podrían registrarse valores cercanos a 0°C.

Así estará el tiempo en Santiago este miércoles 10 de junio