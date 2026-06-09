Lluvia en Santiago: cuántos milímetros de agua podrían caer este miércoles y en qué sectores

La Región Metropolitana se prepara para recibir lluvias durante este miércoles, en medio del avance del primer sistema frontal de la semana.

Aunque el evento no dejaría montos especialmente altos, sí marcará el retorno de las precipitaciones a distintos sectores de la zona central.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían dejar entre 5 y 15 milímetros de agua en diversos puntos de la capital. La estimación apunta a un evento acotado, pero relevante en medio de un mes en que las precipitaciones son seguidas con atención por el déficit hídrico y las bajas temperaturas.

Cuánta lluvia podría caer en Santiago este miércoles

Según Meteored, las precipitaciones son parte de un frente frío que avanzará desde el sur hacia la zona central, acompañado por una masa de aire frío.

Eseto provocará lluvias en sectores de las regiones de O’Higgins, de la Región Metropolitana, de Valparaíso y de Coquimbo.

Por este evento meteorológico, además de las precipitaciones en valles y sectores urbanos, se espera nieve en zonas cordilleranas.

Tras el paso del sistema, se espera un descenso de las temperaturas, con un amanecer frío durante el jueves y posibilidad de heladas localizadas en algunos sectores.