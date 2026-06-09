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Insistirán en utilizar la vía judicial: Gobierno prepara cambios para acelerar el levantamiento del secreto bancario tras rechazo del Senado

El Ejecutivo ingresará indicaciones en la comisión mixta para reducir los tiempos de entrega de antecedentes financieros en investigaciones por crimen organizado y lavado de activos.

Martín Neut

José García Ruminot

José García Ruminot / Oscar Guerra

La Moneda confirmó que presentará indicaciones para agilizar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones vinculadas al crimen organizado, luego de que el Senado rechazara por tercera vez la propuesta que buscaba ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria.

Tras el empate de 24 votos que derivó el proyecto a una comisión mixta, el ministro Segpres, José García Ruminot, explicó que el Ejecutivo mantendrá la exigencia de autorización judicial previa, pero buscará reducir los tiempos asociados a la entrega de antecedentes por parte de las instituciones financieras.

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“Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas”, afirmó el secretario de Estado, descartando cambios al control de los tribunales sobre este tipo de solicitudes.

“Eso está tomando más tiempo”

Según García Ruminot, la experiencia demuestra que las autorizaciones judiciales suelen otorgarse con rapidez y que el principal problema se produce después, cuando los bancos deben remitir la información requerida. “Eso está tomando más tiempo del que debiéramos y, por lo tanto, le resta efectividad a la medida”, sostuvo.

El ministro agregó que el Gobierno también está dispuesto a analizar mecanismos aplicados en otros países para mejorar el acceso a información financiera en investigaciones complejas.

Asimismo, confirmó que las indicaciones serán ingresadas “apenas se constituya la mixta”, instancia que revisará el proyecto, el cual actualmente cuenta con urgencia suma por parte del Ejecutivo.

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