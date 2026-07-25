Resultados de La Velada del Año 6: quiénes ganaron los combates en el megaevento de Ibai

Este sábado 25 de julio se llevó a cabo La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, la sexta edición del evento de creadores de contenido más grande de la comunidad hispanohablante.

El evento, realizado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, contó con una cartelera de 10 combates de boxeo, además de diversos espectáculos musicales que animaron la jornada.

¿Cuáles fueron los resultados y los vencedores en La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 comenzó a las 14:00 horas de Chile y pudo seguirse de manera gratuita a través de los canales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos.

El primer combate fue protagonizado por la española Fabiana Sevillano y la colombiana La Parce, quienes dieron inicio al evento. En la pelea, la oriunda de Cúcuta se impuso a la sevillana y se quedó con la victoria.

Conoce el orden de los combates y sus vencedores:

Fabiana Sevillano VS La Parce

Clerss VS Natalia MX

Edu Aguirre VS Gastón Edul

Marta Díaz VS Tatiana Kaer