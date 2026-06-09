“Es un hecho gravísimo, no se puede pasar por alto; hoy recabamos los antecedentes y oficiamos a la ANFP”

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) denunció un grave hecho de violencia ocurrido durante el partido entre Unión Española y Unión San Felipe, válido por la fecha 15 de la Primera B, disputado en el Estadio Santa Laura.

Según los antecedentes difundidos por el propio gremio, un hincha del cuadro hispano agredió al hijo del jugador de San Felipe, Andrés Fernández. El niño, de tan solo 12 años, resultó con un hematoma en uno de sus ojos, lo que elevó la gravedad del caso.

Tras la denuncia, Luis Marín, presidente del Sifup, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN y abordó en detalle lo ocurrido en el recinto de Independencia. “Nosotros tuvimos conocimiento ayer al término del partido de la agresión al hijo de Andrés, que fue en la tribuna de Unión Española, por un hincha de Unión Española", afirmó.

“Obviamente lamentamos la situación, recabamos todos los antecedentes y hoy día oficiamos a la ANFP. Hicimos la denuncia correspondiente al directorio, al oficial de cumplimiento, al gerente de liga y a toda la gente para que tome cartas en el asunto y haga la investigación necesaria, que es lo que corresponde”, agregó.

Marín afirmó que el Sifup ya tomó contacto con Andrés Fernández, quien también realizó la denuncia correspondiente. “Nos comunicamos con Andrés, ha sido nuestro contacto directo. Nosotros tenemos uno de nuestros directores, Leandro Cañete, que también es parte del plantel de Unión San Felipe. Tenemos conocimiento de todo, sabemos que él hizo las denuncias correspondientes y que constató lesiones. Es un hecho que es gravísimo, el niño tiene 12 años, entonces creo que es algo que no se puede pasar por alto", remarcó.

El emplazamiento de Luis Marín a Unión Española y la ANFP

En esa línea, el presidente del Sifup señaló que “Unión Española tiene que tomar todas las cartas en el asunto sobre esto y la ANFP tiene que hacer exactamente lo mismo. Hemos sido súper reiterativos con un tema que es puntual: la familia de los jugadores, ya sea de los equipos locales y visita, tiene que tener un lugar específico por el cuidado de las familias, por la integridad de ellos y por la tranquilidad de los jugadores".

“Creo que no se han tomado las cartas en el asunto y normalmente, tanto los dirigentes como la ANFP, toman cartas en el asunto cuando ya la situación sucede, cuando la tragedia está, cuando un hincha se mete a la cancha, cuando hay un acto delictual en las mismas tribunas o cuando muere un hincha. Lamentamos tener que hacer este tipo de denuncias, cuando ya lo hemos advertido hace muchísimo tiempo", complementó.

Por último, Marín entregó nuevos antecedentes de la agresión que sufrió el hijo de Andrés Fernández y detalló: “Fue en los últimos minutos del partido, cuando fue uno de los goles de San Felipe. Efectivamente, ahí fue la agresión. Nosotros queremos que, más allá de la denuncia en Carabineros, se llegue hasta las últimas consecuencias frente a eso".

“Que Unión Española, si es necesario, tome cartas en el asunto, si tiene que querellarse en contra del hincha, que lo haga. Creo que es lo que corresponde, que haga toda la investigación correspondiente. Me imagino que Unión en su estadio tiene todas las cámaras posibles para poder ver los hechos, y con eso juntar muchos más antecedentes, aplicar todos los artículos", sentenció.