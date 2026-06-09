“Eras el cahuín de todo el Mega”: Fran García-Huidobro barre con conocida actriz y apuntó a chisme de “nivel”

Fran García-Huidobro se fue en picada contra una reconocida actriz de teleseries: Luz Valdivieso. Todo se originó la semana pasada, cuando la intérprete fue consultada por el equipo de Primer Plano por los dichos de Patricia Maldonado contra el gremio de actores.

Tras ser consultada por su opinión sobre el tema, la intérprete respondió tajantemente: “Sí, pero no para ustedes (Primer Plano)”.

Ante tal situación, Fran García-Huidobro le respondió con todo a la actriz durante la edición de este lunes de Plan Perfecto de Chilevisión.

“Luz Valdivieso nos hemos quedado bien callados, porque tu vida privada los últimos tres años... o sea, al menos en el Mega amiga, eras el cahuín de todo el Mega”, lanzó la “Dama de Hierro”.

En esa misma línea, manifestó: “No me vengas a pisotear los cacahuetes. A mí todo el mundo me cuenta cosas, yo deambulo, soy una veleta en los canales de televisión”.

“Yo también estuve en Mega el año pasado y vi cómo se graban las teleseries, por lo pronto, soy muy amiga de la Quena Rencoret”, agregó García-Huidobro.

A modo de cierre, la Dama de Hierro sostuvo que “la Quena Rencoret no comete la ordinariez de pelar a las actrices delante mío, pero el cahuín tuyo en el Mega es de cualquier nivel po’”.