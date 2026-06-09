“Por más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos”: lanzan grave acusación contra el “Catador” de Lugares que hablan

La periodista Paula Salas realizó una grave denuncia pública contra su expareja David Liempi, conocido popularmente como el “Catador”, recordado camarógrafo del programa Lugares que hablan de Canal 13.

La comunicadora compartió un extenso relato en redes sociales, donde expuso detalles de la relación que mantuvieron durante más de dos décadas.

Salas explicó que decidió hablar públicamente luego de separarse definitivamente de Liempi a mediados de abril de este año. En su publicación, sostuvo que su objetivo era claro: “Que todos sepan quién eres”.

Paula Salas acusa al “Catador” de abandono, deudas y una doble vida

“Nunca he sido de exponer mi vida privada en redes sociales, pero el silencio protege a los abusadores”, escribió la mujer.

“Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos”, señaló Salas, apuntando además a un presunto abandono de sus hijos.

La comunicadora también aseguró que quedó con millonarias deudas tras sostener distintos gastos familiares y personales vinculados a Liempi.

Según su versión, actualmente carga con más de $30 millones en compromisos financieros, incluyendo una deuda de $17 millones con la Universidad de Chile.

“Pedí préstamos para arreglar el auto que él usaba, pagar sus terapias, psiquiatra, apoyarlo, sostener a mi familia, cubrir colegiaturas, todo. Vacié mis cuentas”, afirmó.

Salas también acusó a su expareja de mantener una doble vida. En esa línea, sostuvo que Liempi habría gastado dinero en viajes, regalos y salidas con otras mujeres. “Él salía con mujeres de la edad de su hija mayor”, se lee.

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Sumó otros datos: el camarógrafo no estuvo presente en el parto de su hija menor y tampoco mantendría un vínculo activo con sus hijos cuando viaja.

“Hoy vive bajo el alero de sus papás, que siempre lo encubrieron, quienes lo formaron. Viví décadas atrapada en la lógica de un narcisista: te destruye y luego te hace creer que el problema eres tú.

“Esto no es un desahogo. Es un límite. Y es para que nadie más confunda amor con abuso”, expresó al cierre.

Hasta el momento, no hay una respuesta pública de Liempi.