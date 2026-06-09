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Campeones de la Libertadores con Santiago Wanderers le devuelven la confianza a La Roja Sub 20

Los dirigidos por Sebastián Miranda disputaron un gran encuentro ante Brasil y se quedaron con el triunfo.

Lucas San Martín

Campeones de la Libertadores con Santiago Wanderers le devuelven la confianza a La Roja Sub 20

Campeones de la Libertadores con Santiago Wanderers le devuelven la confianza a La Roja Sub 20 / @C. Vera - FFCh.

La Roja Sub 20 disputó su segundo partido amistoso ante Brasil y volvió a dejar buenas sensaciones. Los dirigidos por Sebastián Miranda perdieron por la cuenta mínima en el primer encuentro, pero dejaron una grata imagen por el juego planteado. Ahora, de la mano de Cristóbal Villarroel e Ignacio Flores, Chile venció por 2-0 al ‘Scratch’.

En el duelo que se jugó en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, los chilenos disputaron un gran encuentro y complicaron a los brasileños en la cancha. Villarroel y Flores, juveniles de Santiago Wanderers que se coronaron campeones de la Copa Libertadores, le devolvieron la confianza al plantel con grandes anotaciones.

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Con estos dos amistosos, Sebastián Miranda y sus dirigidos se preparan para el Sudamericano del próximo año, con la posibilidad de que algunos de los jugadores formen parte del Preolímpico Sub 23.

Con este resultado, La Roja tomó su revancha ante Brasil y empezó a agarrar ritmo de juego para los próximos desafíos. Cabe destacar que el arquero de Colo Colo, Gabriel Maureira, volvió a ser titular y poco a poco se está adueñando del arco de la categoría Sub 20.

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