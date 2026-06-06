;

VIDEOS. El impresionante penal con que La Roja Sub 20 perdió ante Brasil en duelo amistoso

Arthur Barbosa, con una gran definición, anotó el único tanto del compromiso en el Nacional.

Carlos Madariaga

El impresionante penal con que La Roja Sub 20 perdió ante Brasil en duelo amistoso

El impresionante penal con que La Roja Sub 20 perdió ante Brasil en duelo amistoso / Hans Scott

Este sábado, la selección chilena sub 20 disputó el primero de dos amistosos agendados con su similar de Brasil para preparar la participación en el Sudamericano que se disputará en 2027.

El duelo fue bastante parejo en el Estadio Nacional, donde 5.016 personas se dieron cita para seguir al elenco nacional juvenil, que se las arregló para dar batalla ante un gigante de la categoría.

Revisa también:

ADN

Martín Mundaca, figura de Coquimbo Unido, tuvo una inmejorable chance en el primer tiempo, pero demoró al definir. Luego, en el lapso inicial, Gabriel Maureira contuvo a tiempo un remate en área chica de Ryan.

Ya en el complemento, La Roja Sub 20 siguió machacando y Yastin Cuevas tuvo la apertura del marcador en sus pies en un contragolpe, pero no pudo definir a tiempo.

El juego seguía estrecho, pero se cobró penal por un pisotón en el área propia de Joaquín Soto, el cual cambió por gol, al minuto 71, el defensor Arthur Barbosa, con una impecable definición: prácticamente sin tomar carrera, remató al ángulo superior derecho, dejando parado a Maureira.

Chile intentó reaccionar, sin éxito, lamentando la derrota por la cuenta mínima. El elenco de Sebastián Miranda buscará su revancha ante la “Canarinha”, el martes 9, cuando vuelvan a medirse, pero ahora a puertas cerradas en Quilin.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad