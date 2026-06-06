El impresionante penal con que La Roja Sub 20 perdió ante Brasil en duelo amistoso / Hans Scott

Este sábado, la selección chilena sub 20 disputó el primero de dos amistosos agendados con su similar de Brasil para preparar la participación en el Sudamericano que se disputará en 2027.

El duelo fue bastante parejo en el Estadio Nacional, donde 5.016 personas se dieron cita para seguir al elenco nacional juvenil, que se las arregló para dar batalla ante un gigante de la categoría.

Martín Mundaca, figura de Coquimbo Unido, tuvo una inmejorable chance en el primer tiempo, pero demoró al definir. Luego, en el lapso inicial, Gabriel Maureira contuvo a tiempo un remate en área chica de Ryan.

Ya en el complemento, La Roja Sub 20 siguió machacando y Yastin Cuevas tuvo la apertura del marcador en sus pies en un contragolpe, pero no pudo definir a tiempo.

El juego seguía estrecho, pero se cobró penal por un pisotón en el área propia de Joaquín Soto, el cual cambió por gol, al minuto 71, el defensor Arthur Barbosa, con una impecable definición: prácticamente sin tomar carrera, remató al ángulo superior derecho, dejando parado a Maureira.

Chile intentó reaccionar, sin éxito, lamentando la derrota por la cuenta mínima. El elenco de Sebastián Miranda buscará su revancha ante la “Canarinha”, el martes 9, cuando vuelvan a medirse, pero ahora a puertas cerradas en Quilin.