El positivo balance en La Roja tras la gira por Europa: “Nos ayuda a seguir convenciéndonos de este proceso”

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, habló tras el triunfo de Chile por 2-1 ante la República Democrática del Congo en el cierre de la fecha FIFA de junio y realizó un positivo balance de la gira de La Roja por Europa.

En diálogo con ADN Deportes desde Orleans, Francia, el directivo destacó la importancia de sumar rodaje y comentó: “Lo importante es que pudimos cumplir con la idea de sumar instancias competitivas, la de Portugal ni hablar, un partido de primer nivel, e hicimos un esfuerzo muy importante también para jugar este segundo partido”.

“Nosotros, desde el punto de vista organizacional, y también los jugadores se pudieron adaptar muy bien a todos los cambios que tuvimos que sufrir, pero la verdad es que estamos muy conformes con haber hecho un esfuerzo importante para sumar esas instancias", agregó sobre el cambio de sede que sufrió el amistoso ante Congo.

En esa línea, Correa reafirmó su confianza en el proceso de renovación que atraviesa la selección chilena y afirmó: “La evaluación es buena, porque también es muy importante sumar triunfos. Creo que el resultado nos ayuda a seguir convenciéndonos de este proceso, de ir sumando jugadores jovénes, de darle instancias competitivas a jugadores que tienen pocos partidos en la selección, y convencido de ese camino".

“Jugamos con dos rivales mundialistas, nos tenemos que enfrentar a los mejores siempre, tenemos que insistir con eso. Se siguen sumando jugadores que aumentan su participación en selección y eso es súper importante para poder llegar bien preparados a una futura clasificatoria", agregó.

El gerente de selecciones nacionales también resaltó el valor de volver a sumar victorias e insistió: “El triunfo es muy relevante también, ser capaces de ganar partidos, eso es algo que en el último tiempo no se venía consiguiendo. Obviamente, siempre hay cosas que mejorar, hay que encontrar buenos funcionamientos colectivos y esperamos que eso se vaya dando cuando se vaya consolidando cada vez más este grupo con estas instancias competitivas”.

“Yo sigo siendo muy optimista de este grupo de jugadores, de este proceso, creo que todo lo que estamos haciendo está enfocado en preparar jugadores y un equipo para el 2030. Estoy convencido de que esto va bien encaminado porque nos tenemos que sumar al próximo Mundial, ese es nuestro objetivo", concluyó Felipe Correa.