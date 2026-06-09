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Benfica define el futuro de Mourinho: anuncio inminente

El club portugués publicó un comunicado despidiéndose del entrenador y anunció una oferta formal del Real Madrid.

Lucas San Martín

(Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El regreso de José Mourinho al Real Madrid es inminente. Durante esta tarde, Benfica anunció que el técnico dejará de dirigir al club portugués después de nueve meses al mando, pese a tener contrato hasta 2027. Con el equipo luso quedó en el tercer lugar del campeonato local, a ocho puntos del campeón, el Porto.

En la publicación de despedida, el Benfica escribió a Mourinho agradeciéndole por lo entregado al club y adelantó cuál será su futuro. “El Benfica SAD comunicó a la CMVM -Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios- que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros”, señalaron.

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“Gracias, José Mourinho”, cerraron en el anuncio. Con esto, se confirma que el entrenador portugués retornará al Real Madrid tras la reelección de Florentino Pérez como presidente del club merengue.

En el Benfica, el ex DT del Inter de Milán dirigió 45 partidos, ganó 27, empató 10 y perdió en ocho oportunidades. Además, su equipo sumó 86 goles y recibió 39 anotaciones.

Ahora, Mourinho tendrá su segundo período al mando del cuadro merengue. En su primera etapa, que duró tres temporadas, fue dos veces subcampeón ante el Barcelona y campeón de La Liga en 2011/12. En cuanto a la Champions League, en los tres años llegó hasta semifinales. Además, se coronó campeón de una Supercopa de España.

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