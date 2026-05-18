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José Mourinho vuelve al Real Madrid luego de 13 años: la fórmula que permitirá su salida del Benfica

“The Special One” llegó a acuerdo para tener una segunda etapa en el cuadro merengue.

Carlos Madariaga

José Mourinho vuelve al Real Madrid luego de 13 años: la fórmula que permitirá su salida del Benfica

José Mourinho vuelve al Real Madrid luego de 13 años: la fórmula que permitirá su salida del Benfica / NurPhoto

La interna en el Real Madrid arde por los cuatro costados en una temporada 2025/2026 que deja al club sin ningún título, con un DT interino tras el temprano despido de Xavi Alonso y conflictos abiertos entre diversos integrantes del plantel.

Todo ello llevó incluso a especulaciones respecto de la salida del mando por parte del presidente del elenco hispano, Florentino Pérez, quien salió a desmentirlo, pero a la vez abrir espacio a elecciones.

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El sábado 24, a medianoche, vence el plazo para que se postulen personeros para competir con el empresario, aunque, de momento, todo indica que Pérez volverá a ser proclamado como mandamás “merengue”.

Es por ello que no ha perdido el tiempo y, según información del periodista Fabrizio Romano, ya tendría un acuerdo para que José Mourinho se haga cargo del Real Madrid.

“The Special One” tenía contrato con Benfica hasta 2027, pero tiene una cláusula que le permite romperlo unilaterlamente a cambio de 7 millones de euros, cuestión que le será comunicada al elenco portugués la tarde de este lunes, según informó AS España.

De no haber inconvenientes entre medio, José Mourinho firmará un contrato que lo ligará al elenco madridista hasta 2028, club al que volverá a dirigir tras 13 años, apuntando a reverdecerr laureles que le permitieron ser campeón de Liga en 2012 y de la Copa del Rey en 2011.

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