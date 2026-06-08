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Un histórico club del fútbol chileno toca fondo: es el peor equipo de toda América

Rangers de Talca cerró la primera rueda de la Primera B sin triunfos y en el fondo de la tabla, firmando la peor campaña a nivel continental durante la presente temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / BH

El presente de Rangers de Talca en la Primera B es cada vez más preocupante. El equipo dirigido por Ivo Basay cerró la primera rueda de la Liga de Ascenso en el fondo de la tabla, sumando apenas tres puntos en 15 partidos disputados y quedando seriamente comprometido con el descenso.

Pero los números del cuadro piducano no solo preocupan a nivel local, sino también en el plano continental, donde su rendimiento lo sitúa actualmente como el peor equipo de fútbol profesional en toda América.

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De acuerdo a un análisis realizado por En Cancha, que consideró datos desde Canadá hasta Tierra del Fuego, Rangers registra la peor campaña a nivel continental durante la presente temporada.

Las cifras son lapidarias: el conjunto rojinegro suma apenas 3 puntos de 45 posibles, producto de 3 empates y 12 derrotas, alcanzando un bajísimo 6,7% de rendimiento.

El contraste continental

En la comparación continental, otros equipos aparecen apenas por encima del cuadro talquino. América Mineiro, actual colista de la Serie B de Brasil, también suma solo tres puntos, pero en 11 partidos disputados, lo que representa un rendimiento cercano al 9%.

El único equipo que se aproxima a la campaña de Rangers es El Nacional de Ecuador, que registra 3 empates en 13 partidos (7,6% de rendimiento), con la salvedad de que arrastra un castigo administrativo de nueve puntos en contra.

Otro caso es el de Trujillanos de Venezuela, que incluso supera en puntaje al conjunto chileno, con cuatro unidades en 13 partidos disputados, lo que equivale a un rendimiento del 10,2%.

Un escenario crítico para Rangers de cara a la segunda rueda de la Primera B. El conjunto talquino, que en más de un siglo de historia nunca ha competido en la Segunda División Profesional, necesita una reacción inmediata para abandonar el fondo de la tabla y evitar un descenso que podría ser inédito para la institución.

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