La UC tendrá una dura baja en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera

24 DE MAYO DE 2026 / SANTIAGO Eduard Bello (uc) celebra el autogol del Arturo Vidal a favor de Universidad Católica durante el partido, válido por décimo tercera fecha de la Liga de Primera, entre Universidad Católica y Colo Colo, disputado en el estadio Claro Arena FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIA UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Daniel Garnero recibió una mala noticia en Universidad Católica. Los cruzados recibirán este domingo a Universidad de Concepción en el marco de la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y, en la previa del encuentro, se dio a conocer un duro golpe para la planificación del técnico argentino.

Según información de ADN Deportes, Matías Palavecino deberá cumplir la segunda fecha de sanción que tenía en la Copa de la Liga en el partido ante el “Campanil”. El volante pagó la primera fecha en el duelo ante Cobresal por la copa local, pero debido a que la UC quedó eliminada, deberá terminar con su sanción en el torneo nacional.

Se trata de una pésima noticia para Garnero, ya que Palavecino venía subiendo su rendimiento y fue una de las principales figuras de Universidad Católica en la victoria por 3-1 ante Huachipato en Talcahuano. Pese a no ser un jugador fijo en el esquema de la UC, el técnico lo tiene presente como primera alternativa para cuando necesita mayor profundidad en el ataque.

Recordar que Matías Palavecino fue expulsado ante Ñublense por la quinta fecha de la Copa de la Liga. El ‘10′ vio la tarjeta roja tras propinarle un planchazo a Jovany Campusano. A raíz de esto, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionarlo con dos fechas.