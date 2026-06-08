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Chilevisión confirma los partidos que transmite esta semana del Mundial 2026: horario y día confirmado

Los duelos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo serán transmitidos en vivo y de manera gratuita por televisión abierta.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Este jueves 11 de junio comienza la fase de grupos del Mundial 2026 y, para fortuna de los hinchas en Chile, habrá siete partidos que serán transmitidos por televisión abierta a través de Chilevisión.

La estación televisiva incorporará a su programación los encuentros inaugurales de los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

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Además, emitirá de manera gratuita otros duelos atractivos como Brasil ante Marruecos, Países Bajos frente a Japón y Costa de Marfil contra Ecuador.

Los partidos que Chilevisión transmite esta semana del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • 15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)
  • 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)

Viernes 12 de junio

  • 21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)

Sábado 13 de junio

  • 15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)
  • 18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)

Domingo 14 de junio

  • 16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)
  • 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)

¿Dónde y cómo ver gratis el Mundial 2026 en Chile?

El Mundial 2026 podrá verse en televisión abierta a través de Chilevisión, canal que posee los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

Además, los partidos estarán disponibles en todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web chilevision.cl como en la aplicación MiCHV.

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