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FOTO. El triste momento que enfrenta Paul Vásquez: “Fue una vida marcada por la lealtad y el amor”

El humorista utilizó sus redes sociales para despedir a su amigo y asistente, René, quien falleció este miércoles.

Nicolás Lara Córdova

El triste momento que enfrenta Paul Vásquez: “Fue una vida marcada por la lealtad y el amor”

Un doloroso miércoles está viviendo el humorista Paul Vásquez. El ‘Flaco’ utilizó sus redes sociales para despedir a su amigo y asistente, René, quien falleció durante esta jornada.

Paul Vásquez trabajó junto a René por más de 30 años y lo describió como su mano derecha y compañero fiel en los escenarios.

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“Mi querido viejo,gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura compartida”, escribió el comediante acompañando la publicación con una serie de imágenes.

No fueron solo años de trabajo; fue una vida marcada por la lealtad y el amor”, continuó.

“Tu partida deja un vacío enorme, le harás mucha falta a la Pyme y a todos nosotros. Gracias por tu entrega y por ser parte fundamental de este camino”, sostuvo.

“El Flaco te va a extrañar… fuiste el mejor asistente que un artista jamás podrá tener", añadió. “Descansa en paz, querido amigo. TE AMO VIEJO QLO”, cerró.

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