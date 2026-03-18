El triste momento que enfrenta Paul Vásquez: “Fue una vida marcada por la lealtad y el amor”

Un doloroso miércoles está viviendo el humorista Paul Vásquez. El ‘Flaco’ utilizó sus redes sociales para despedir a su amigo y asistente, René, quien falleció durante esta jornada.

Paul Vásquez trabajó junto a René por más de 30 años y lo describió como su mano derecha y compañero fiel en los escenarios.

“Mi querido viejo,gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura compartida”, escribió el comediante acompañando la publicación con una serie de imágenes.

“No fueron solo años de trabajo; fue una vida marcada por la lealtad y el amor”, continuó.

“Tu partida deja un vacío enorme, le harás mucha falta a la Pyme y a todos nosotros. Gracias por tu entrega y por ser parte fundamental de este camino”, sostuvo.

“El Flaco te va a extrañar… fuiste el mejor asistente que un artista jamás podrá tener", añadió. “Descansa en paz, querido amigo. TE AMO VIEJO QLO”, cerró.