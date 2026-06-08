¿Señales extraterrestres en el cometa 3I/ATLAS? SETI revela qué encontró tras analizar 74 millones de señales

El Instituto SETI informó que no encontró señales de tecnología extraterrestre provenientes de 3I/ATLAS, el visitante interestelar que atraviesa el sistema solar y que despertó especulaciones por su origen fuera del entorno del Sol.

El objeto fue identificado por científicos como un cometa procedente de otra estrella.

Sin embargo, algunas teorías sin evidencia apuntaron a una posible relación con vida inteligente, lo que motivó nuevas observaciones de radio para buscar eventuales tecnofirmas.

SETI analizó millones de señales y descartó origen alienígena

De acuerdo con el instituto, los rastreos se realizaron con su telescopio ubicado en el norte de California. Durante más de siete horas de observación, el equipo analizó una amplia gama de señales de radio y detectó cerca de 74 millones de señales de banda estrecha.

Tras filtrar interferencias humanas y señales asociadas al movimiento del objeto, quedaron poco más de 200 registros. Sin embargo, todas fueron descartadas como posibles mensajes extraterrestres, ya que “correspondían a tecnología en la superficie de la Tierra o en nuestros propios satélites en órbita terrestre”, según el SETI.

El hallazgo refuerza la idea de que 3I/ATLAS sería un objeto natural. Se trata del tercer visitante interestelar conocido que entra al territorio del Sol, después de otros cuerpos también considerados de origen no artificial.

La coautora del estudio, Valeria García López, de la Universidad de Furman, destacó que el análisis sigue siendo relevante para la búsqueda de señales tecnológicas. “Estos resultados demuestran lo factible que es detectar una señal con la tecnología que tenemos hoy”, afirmó. Luego agregó que “es importante seguir buscando tecnosignaturas, incluso en objetos de los que no esperaríamos recibir señales”.

El equipo liderado por Sofia Sheikh, del SETI, también recordó que las sondas Voyager de la NASA algún día serán objetos interestelares en otros sistemas. “El Voyager y sondas similares se convertirán eventualmente en objetos interestelares en otros sistemas estelares”, señalaron.

Por ahora, el cometa continúa su viaje de regreso al espacio interestelar, desde donde no volverá. Su tamaño se estima entre 440 metros y 5,6 kilómetros, y podría tener hasta 11.000 millones de años.