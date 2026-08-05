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Cuatro estudiantes chilenos representarán al país en la Olimpiada Internacional de Informática en Uzbekistán

La delegación, integrada por estudiantes de enseñanza media, marcará un hito con la participación de la primera mujer chilena en competir en este prestigioso certamen.

Ruth Cárcamo

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Cuatro estudiantes chilenos de enseñanza media viajarán a Taskent, Uzbekistán, para representar al país en la 38ª Olimpiada Internacional de Informática (IOI), la competencia escolar de programación y algoritmos más prestigiosa del mundo.

Entre el 9 y el 16 de agosto, los jóvenes se medirán con representantes de más de 90 países, poniendo a prueba habilidades de programación, pensamiento lógico y diseño de algoritmos, conocimientos cada vez más relevantes para el desarrollo de la economía digital.

La delegación chilena está integrada por:

  • Sofía Delorme (17), estudiante de cuarto medio del Colegio Sagrados Corazones de Providencia, quien hará historia al convertirse en la primera mujer chilena en competir en la IOI.
  • Nicolás Aballay (16), alumno del Colegio Pedro de Valdivia y reciente ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Informática.
  • Vicente Díaz (17), estudiante de tercero medio de The Thomas Jefferson STEM School de Concepción y único representante de regiones.
  • Frantz Quijan (17), alumno de The Greenland School y medallista de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Informática.
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La participación del equipo cuenta con el apoyo de Cencosud, en el marco de su compromiso con la empleabilidad juvenil. Como parte de ese apoyo, la compañía realizará este miércoles un desayuno de despedida en sus oficinas para desear éxito a los estudiantes antes de su viaje.

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La delegación viajará con dos tutores

La delegación será acompañada por los tutores Ignacio Muñoz y Felipe Lizama, este último Data Scientist de Cencosud y líder del programa de preparación para las Olimpiadas Chilenas de Informática, desde donde coordina a un equipo de voluntarios dedicado a formar a futuras generaciones de programadores.

“En Cencosud creemos que apoyar el talento joven es invertir en el futuro de Chile. Estos estudiantes representan la excelencia, la perseverancia y la capacidad de innovación que Chile necesita para seguir creciendo”, señaló Luis Bernardo Silva, gerente corporativo de Personas y Organización en Cencosud.

Por su parte, Cristián Ruz, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación (SCCC), destacó que “desde 2013 impulsamos las Olimpiadas Chilenas de Informática y la selección de quienes representan a Chile en la IOI. Nuestro objetivo es identificar y potenciar el talento existente en estudiantes de todo el país, porque serán ellos quienes liderarán el desarrollo tecnológico de las próximas décadas”.

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