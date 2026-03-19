¿Aliens? El inesperado movimiento de la Casa Blanca que despertó las alarmas de los que creen en vida extraterrestre

A lo largo de la historia siempre ha existido curiosidad por todo lo que hay en el espacio exterior y al forma en la que se pueda interactuar con la raza humana.

El Gobierno de Estados Unidos realizaron un movimiento que no pasó desapercibido y rápidamente le dio pie a un sinfín de rumores.

La Casa Blanca registró el dominio oficial ‘Aliens.gov’, generando incertidumbre ante una posible revelación de material inédito relacionado a lo extraterrestre.

La acción se da en un momento bastante especial en que la CIA y diferentes departamentos gubernamentales han desclasificado varios documentos.

Así, la ciudadanía entró en debate por el tipo de contenido que se pueda publicar en aquel eventual sitio web, apuntando principalmente a material relacionado con ovnis e incluso algún tipo de contacto.

La página fue detectada por un bot especializado en monitorear registros de dominios federales estadounidenses, que alertó sobre la inscripción realizada el miércoles pasado por la Oficina Ejecutiva del Presidente (EOP).

Aunque el dominio ya existe en el registro oficial .gov, por ahora no dirige a ninguna página activa, lo que sugiere que el proyecto está en fase inicial.

Declaraciones que impulsan teorías

El impulso surgió de comentarios hechos por Barack Obama en un podcast de febrero, donde el exmandatario respondió a preguntas rápidas sobre vida extraterrestre: “Son reales, pero no los he visto y no los tienen encerrados en el Área 51”.

Días después, el expresidente precisó en Instagram: “Permítanme aclarar. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida ahí fuera”.

“Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros”, aclaró.

Respuesta de Trump

Donald Trump reaccionó acusando a su predecesor de filtrar datos sensibles: “Dio información clasificada, y se supone que no debería estar haciendo eso”.

Posteriormente, utilizó sus redes sociales para prometer anuncios: “Basándome en el enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena".

Ahora, a falta de que lleguen pruebas concretas o archivos reales, solo queda esperar para ver el tipo de material y el sentido que se le dará a la eventual página web bajo el dominio de ‘Aliens.gov’.