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Vía local de la Ruta 5 tendrá tránsito suspendido todo el día por incendio en empresa química de Quilicura

El tramo permanecerá cerrado, mientras que el flujo será desviado. Recorridos de buses modificaron su trayecto.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La vía local de la Ruta 5 hacia el sur permanecerá con el tránsito suspendido durante toda la jornada de este miércoles 5 de agosto, debido al operativo desplegado tras el incendio que afectó a la empresa química Panimex, ubicada en la comuna de Quilicura.

La emergencia comenzó durante la noche del martes y, aunque el fuego se encuentra controlado, los equipos de Bomberos continúan trabajando en el recinto.

Debido al procedimiento, las autoridades establecieron desvíos para los vehículos que circulan por el sector norte de la Región Metropolitana.

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Desvíos en la Ruta 5 y cambios en recorridos de buses

Transporte Informa comunicó que “el tránsito se mantendrá suspendido todo el día en vía local de Ruta 5 al sur, kilómetro 12, sector Las Esteras en Quilicura”, debido a las labores de emergencia en el lugar.

El organismo agregó que el flujo vehicular será desviado hacia la autopista en el kilómetro 14, a la altura del sector Buenaventura. Por lo mismo, se recomendó a quienes transiten por la zona considerar mayores tiempos de viaje.

Por su parte, Red Movilidad informó modificaciones para los recorridos B07, B27 y 313e. “Servicios acceden por Carretera Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, sector Avenida Las Esteras Sur. Abandonan vía local”, detalló el sistema de transporte público.

A raíz de la emergencia, las clases fueron suspendidas durante esta jornada en los establecimientos de Quilicura. Las autoridades continuarán evaluando las condiciones del lugar antes de autorizar la reapertura de la vía local.

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