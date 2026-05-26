China da una nueva señal en la carrera espacial y renueva su tripulación en órbita buscando establecer un récord

En tiempos donde la competencia espacial ha retomado un impulso significativo, China ha vuelto a marcar presencia con un nuevo proyecto.

El gigante asiático quiere mantenerse alineado con el cosmos de la mano de un relevo generacional y técnico en su estación espacial.

El recién pasado 24 de mayo, el programa espacial chino puso en marcha la misión Shenzhou-23, cuyo vehículo de transporte fue impulsado con éxito desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan mediante un cohete portador Gran Marcha-2F.

Según reportó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, la tripulación saliente de la Shenzhou-21 abrió las compuertas de la estación Tiangong este lunes a las 05:13 hora (de Beijing) para recibir a los recién llegados.

El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía conjunta que marca la octava ocasión en la historia aeroespacial del país en que dos tripulaciones coinciden de forma simultánea fuera de la Tierra para iniciar los trabajos formales de traspaso de funciones.

Un equipo multidisciplinario

La tripulación de la Shenzhou-23 destaca por la diversidad de sus perfiles profesionales. El liderato de la operación está a cargo del comandante Zhu Yangzhu, un experimentado ingeniero de vuelo que ya registra en su bitácora la misión Shenzhou-16.

Junto a él viajan el piloto de naves espaciales Zhang Zhiyuan (proveniente de las filas de la Fuerza Aérea) y la especialista en carga útil Li Jiaying (conocida como Lai Ka-ying en cantonés).

Sin embargo, los focos de esta misión apuntan de manera particular a Jiaying. La científica no solo se inscribe en los registros oficiales como la cuarta mujer de su nación en alcanzar la órbita terrestre, sino que además es la primera astronauta originaria de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

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De la ciberseguridad al cosmos

Antes de postular y ser seleccionada para el cuerpo aeroespacial, Li ejercía funciones en la Policía de Hong Kong, donde se especializó en el área de informática y lideró investigaciones vinculadas a delitos cibernéticos de alta complejidad.

Quienes compartieron labores con ella en el ámbito académico y policial suelen recordar su rigor analítico, su alta disciplina y su templanza para el trabajo cooperativo bajo presión.

“Como una persona común y corriente de Hong Kong, poder unirme al equipo de astronautas y ser escogida para esta misión representa una oportunidad que nunca me atreví a soñar. Mi corazón está lleno de gratitud y honor”, comentó la hoy astronauta.

Los tres profesionales inician ahora un periodo de permanencia enfocado en el desarrollo de la ciencia espacial y el testeo de nuevas capacidades en órbita, asegurando la continuidad operativa del laboratorio que China mantiene en el espacio.