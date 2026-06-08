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Se formó en Colo Colo y así habla de su pasado en el club: “No me reprocho nada...”

El portero de Unión Española, Julio Fierro, se refirió a su estadía en el ‘Cacique’ y le dejó un mensaje a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

L. San

Álvaro Choupay

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS / Sebastian Olavarria

Unión Española empató 2 a 2 ante Unión San Felipe en el Estadio Santa Laura. Con la igualdad los hispanos cerraron la primera rueda en la zona de liguilla en el octavo lugar con 22 unidades.

Durante la presente temporada, el joven portero, Julio Fierro, ha ganado protagonismo en el arco del equipo dirigido por Ronald Fuentes. El ex Colo Colo ha disputado once partidos de 15 posibles con la Unión Española en la Liga de Ascenso.

Luego del encuentro ante San Felipe, Fierro habló en zona mixta y se sinceró sobre su pasado en el ‘Cacique’. “Yo no me reprocho nada de lo que yo he hecho... Creo que si me tocó darme la vuelta un poco larga es porque yo tomé otro camino”, señaló.

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Elogios a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva

Además, se dio el tiempo de mandarle un mensaje a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, porteros formados en Colo Colo que están disputando la titularidad en el arco tras la lesión de Fernando De Paul en el equipo de Fernando Ortiz.

“No sé si tuvieron suerte, porque ellos están preparados para poder jugar. Han demostrado igual que están preparados y han estado a la altura para estar en Colo Colo... Feliz por ellos”, comentó.

“Como te dije, yo estoy acá en Unión. Estoy feliz por ellos (Maureira y Villanueva), que sigan dándole la oportunidad a los de casa. Que les vaya muy bien", cerró.

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