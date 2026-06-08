“Hoy estoy disfrutando de mi familia, el tiempo dirá si vuelvo; todos saben el cariño enorme que le tengo al club”

Unión Española cerró la primera rueda de la Primera B con una igualdad 2-2 ante Unión San Felipe en el Estadio Santa Laura, resultado que dejó al elenco hispano en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos, en zona de Liguilla de Ascenso.

Más allá del resultado, el encuentro en Independencia tuvo una visita especial en las tribunas. Se trata de Diego González, quien vistió la camiseta del elenco de colonia en la temporada 2024 y conversó con ADN Deportes sobre el presente del club.

“Vine por unos trámites, por el tema del RUT chileno para renovarlo y aproveché que justo coincidía el día con el partido de Unión, así que vine a visitar a los muchachos y a toda la gente de Unión, que me han tratado con mucho cariño y respeto el tiempo que estuve", contó el ‘Pulpo’.

Respecto al descenso que sufrió Unión en 2025, el volante de 38 que se encuentra sin club comentó que “me tocó vivirlo de afuera y de un lugar bastante lejos. Triste porque creo que la gente de Unión se merecía otra cosa. Pero bueno, cosas externas a lo que podían dar los muchachos dentro del plantel me parece que llevaron a que Unión termine perdiendo la categoría".

“Pero ya está, hay que ver el presente. La realidad marca que hoy el equipo está en segunda y hay que apoyar todos los que queremos al club desde nuestro humilde lugar para que vuelva lo más rápido posible a Primera”, agregó.

Además, al ser consultado por un eventual regreso a Santa Laura, González respondió: “No sé, vamos a ver, yo hoy estoy contento, ahora voy a saludar a algunos amigos que me quedaron en el plantel como Pablito Aránguiz. Hoy en día estoy disfrutando lo que me toca disfrutar, que es con mi familia, y el tiempo sabrá si de una forma u otra, dentro de la cancha o del lado de afuera, pero todos los que me conocen saben el cariño enorme que le tengo a Unión Española. A la gente sobre todas las cosas, que siempre lo digo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle todo el cariño que me brindaron ese año que estuve acá“.

Diego González y su análisis de la eliminación de Boca en Copa Libertadores a manos de la UC

El exmediocampista de Boca Juniors también tuvo palabras sobre el histórico triunfo de Universidad Católica en La Bombonera por la Copa Libertadores. “Fui y estuve en el estadio. La verdad que era una tristeza muy grande porque una institución y un plantel con tanta jerarquía como Boca capaz que le da otro prestigio a la Copa”, señaló.

“Pero bueno, el fútbol hoy en día se emparejó con muchas situaciones que antes por ahí no se vivían, como es que te salgan a jugar todos los partidos con línea de 5, a defenderse y en una contra te pueden convertir”, agregó.

Además, reconoció que “Católica hizo un planteo muy inteligente y si ganó el partido es porque fue mejor que Boca, con una situación de haber llegado con un remate al arco. Así que nada más, felicitar a la Católica y seguramente Boca va a tener que replantear muchas cosas".