El primer diagnóstico de la lesión de Charles Aránguiz: se encienden las alarmas en la U

Universidad de Chile sigue acumulando malas noticias. El equipo de Fernando Gago quedó eliminado de la Copa de la Liga tras igualar ante Audax Italiano en el Estadio Nacional y, para colmo, sufrió la lesión de una de sus principales figuras: Charles Aránguiz.

El volante de 37 años debió abandonar la cancha a los 55 minutos del duelo frente a los “Itálicos” tras acusar una molestia muscular en el gemelo, siendo reemplazado por el paraguayo Lucas Romero.

Sin embargo, lo que más preocupación generó en la U fue su reacción. Al abandonar el terreno de juego, el “Príncipe” se dirigió a la banca de suplentes y se mostró al borde de las lágrimas, una imagen que encendió las alarmas por una posible lesión de mayor gravedad.

A la espera de los exámenes correspondientes y del parte médico oficial de los azules, ADN Deportes pudo conocer que Aránguiz volvió a resentirse de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, misma dolencia que lo ha complicado desde el inicio de la temporada y por la que incluso fue intervenido quirúrgicamente hace algunos años.

De momento, el volante quedó descartado para el duelo que la U disputará este domingo 14 de junio ante Unión La Calera por la fecha 15 de la Liga de Primera. Además, su presencia para el encuentro pendiente de la jornada 13 frente a O’Higgins, en el Estadio Nacional, está en seria duda.

En caso de perderse también el compromiso ante los rancagüinos, Charles Aránguiz daría por terminada su participación en la primera rueda del campeonato. Incluso, no se descartaría que el cuerpo médico opte por privilegiar su recuperación y lo deje al margen de la fase de grupos de la Copa Chile, que se disputará entre el 21 de junio y el 5 de julio.