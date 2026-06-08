El inesperado castigo que arriesga Javier Correa por criticar a Nicolás Gamboa: esto dice el reglamento de la ANFP

Un nuevo dolor de cabeza sumó Colo Colo por Javier Correa. Tras la derrota ante Huachipato en el cierre de su participación en la Copa de la Liga, el goleador albo no se guardó nada y lanzó duras críticas contra el arbitraje de Nicolás Gamboa.

Los fuertes dichos del delantero argentino tuvieron consecuencias inmediatas. El juez consignó las declaraciones del ariete en su informe arbitral y lo dejó expuesto a una posible sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Aunque el “Cacique” ya se despidió de la Copa de la Liga y todo apunta a que una sanción se cumpliría en la próxima edición del torneo, lo cierto es que el eventual castigo podría hacerse efectivo en otras competencias.

Así lo establece el artículo 44 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, el cual indica que “en el evento de que en un mismo año calendario existan dos o más campeonatos organizados por la Asociación, las sanciones serán cumplidas en el mismo torneo en que se cometió la infracción que originó tal sanción”.

Sin embargo, el mismo artículo añade una excepción clave: “En caso de que ello no fuese posible por término de la competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”.

De esta manera, si el Tribunal de Disciplina decide sancionar a Javier Correa, el castigo podría trasladarse a los próximos partidos oficiales que dispute Colo Colo, ya sea por la Liga de Primera o la Copa Chile.

Un caso reciente que sirve de antecedente es el de Matías Palavecino. El volante de Universidad Católica recibió dos fechas de suspensión tras ser expulsado ante Ñublense en la Copa de la Liga. Luego de cumplir una jornada el pasado fin de semana frente a Cobresal, deberá cumplir la segunda este domingo ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, debido a la eliminación de los cruzados del certamen.