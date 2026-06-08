Las personas que se disculpan por todo podrían haber aprendido este comportamiento en la infancia / Fiordaliso

Decir “perdón” es una conducta habitual en la vida diaria.

Sin embargo, cuando las disculpas aparecen constantemente, incluso en situaciones donde no existe una responsabilidad real, la explicación podría ir más allá de la simple cortesía.

Sobre esta conducta, diversos especialistas en psicología señalan que disculparse de forma excesiva puede ser una estrategia emocional aprendida durante la infancia.

¿Por qué algunas personas piden perdón constantemente?

De acuerdo a un artículo de Space Daily, algunas personas desarrollan este hábito porque crecieron sintiendo que debían hacerse cargo del estado emocional de quienes las rodeaban.

En entornos marcados por tensión, enojo o cambios de humor impredecibles, algunas personas aprenden a evitar conflictos anticipándose a las necesidades de otros.

La psicóloga estadounidense Harriet Lerner señaló que las disculpas excesivas suelen estar vinculadas al miedo al rechazo, al conflicto interpersonal o a la necesidad de aprobación.

Señales que podrían indicar este patrón

Entre las conductas que suelen aparecer destacan: