Haber asumido este rol en casa durante la infancia podría marcar la adultez, según la psicología

Ayudar a cuidar hermanos menores durante la infancia podría tener efectos importantes en el desarrollo emocional y social de las personas, según una revisión científica publicada en Science Direct.

De acuerdo al análisis, quienes asumieron desde pequeños roles de cuidado dentro del hogar suelen desarrollar con mayor fuerza habilidades como la empatía, la cooperación y las conductas de ayuda hacia otros.

La investigación también señala que la convivencia entre hermanos favorece experiencias relacionadas con el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la comprensión emocional.

Al respecto, los especialistas del estudio explicaron que este tipo de responsabilidades tempranas puede influir en la manera en que las personas enfrentan sus relaciones personales y sociales en la adultez.

Sin embargo, los expertos advirtieron que el impacto no siempre es positivo y depende del contexto familiar, ya que una sobrecarga de responsabilidades desde edades tempranas también podría generar estrés o presión emocional.