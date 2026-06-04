Qué dice la psicología sobre las personas que te caen mal desde el primer momento que la conoces / milorad kravic

Hay personas que generan simpatía de inmediato y otras que provocan rechazo apenas las conocemos.

Aunque muchas veces parece una reacción sin explicación, la psicología sostiene que este fenómeno tiene relación con procesos inconscientes y mecanismos de defensa.

Una de las teorías más conocidas es la proyección, concepto desarrollado por Sigmund Freud, que describe la tendencia a atribuir a otros características o comportamientos que nos cuesta aceptar en nosotros mismos.

Además, los psicólogos Nalini Ambady y Robert Rosenthal identificaron el fenómeno conocido como “juicio rápido”, que explica cómo las personas forman impresiones rápidas a partir de señales como la postura, los gestos o la forma de hablar.

Según los especialistas, estas evaluaciones automáticas funcionan como una herramienta de anticipación frente a lo desconocido.

Factores que pueden influir en el rechazo inmediato

Mecanismos de defensa como la proyección

Experiencias y recuerdos previos

Estrés o cansancio emocional

Primeras impresiones construidas en segundos

Gestos, actitudes o formas de comunicarse

Los expertos también señalan que la irritabilidad suele aumentar durante períodos de estrés o presión, por lo que el rechazo hacia otra persona no siempre habla de ella.