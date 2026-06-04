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Qué dice la psicología sobre las personas que te caen mal desde el primer momento que la conoces

Esa persona que te desagrada apenas la ves podría estar activando algo más profundo de lo que imaginas.

Javiera Rivera

Qué dice la psicología sobre las personas que te caen mal desde el primer momento que la conoces

Qué dice la psicología sobre las personas que te caen mal desde el primer momento que la conoces / milorad kravic

Hay personas que generan simpatía de inmediato y otras que provocan rechazo apenas las conocemos.

Aunque muchas veces parece una reacción sin explicación, la psicología sostiene que este fenómeno tiene relación con procesos inconscientes y mecanismos de defensa.

Una de las teorías más conocidas es la proyección, concepto desarrollado por Sigmund Freud, que describe la tendencia a atribuir a otros características o comportamientos que nos cuesta aceptar en nosotros mismos.

Además, los psicólogos Nalini Ambady y Robert Rosenthal identificaron el fenómeno conocido como “juicio rápido”, que explica cómo las personas forman impresiones rápidas a partir de señales como la postura, los gestos o la forma de hablar.

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Según los especialistas, estas evaluaciones automáticas funcionan como una herramienta de anticipación frente a lo desconocido.

Factores que pueden influir en el rechazo inmediato

  • Mecanismos de defensa como la proyección
  • Experiencias y recuerdos previos
  • Estrés o cansancio emocional
  • Primeras impresiones construidas en segundos
  • Gestos, actitudes o formas de comunicarse

Los expertos también señalan que la irritabilidad suele aumentar durante períodos de estrés o presión, por lo que el rechazo hacia otra persona no siempre habla de ella.

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