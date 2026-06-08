“La opción de Colo Colo fue real, pero mi foco siempre estuvo acá; quiero volver a ser lo que fui el año pasado”

La primera rueda de la Primera B llegó a su fin para Unión Española. Por la fecha 15 del torneo, el equipo de Ronald Fuente igualó 2-2 ante Unión San Felipe en el Estadio Santa Laura, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 22 puntos y en zona de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

El duelo en Independencia también estuvo marcado por el regreso al gol de Pablo Aránguiz. El volante de 29 años, que venía de superar una larga lesión que lo mantuvo cerca de dos meses fuera de las canchas, convirtió de penal en los descuentos para sellar el 2-2 y rescatar un punto clave para los “Hispanos”.

Tras el encuentro, el mediocampista habló en zona mixta, donde analizó el momento de Unión y el complejo primer semestre que debió atravesar. “Hay muchos jugadores que quizás no estábamos acostumbrados a la división, pero de a poquito nos hemos ido afiatando”, afirmó.

“De a poco le hemos ido agarrando la mano al profe, creo que se han visto cosas muy positivas en la primera rueda. Está muy estrecha la tabla, terminamos ahí en el lote de la Liguilla, estamos a un par de puntos del tercero, a dos del puntero. Pero seguiremos trabajando para lograr el objetivo final y devolver al club donde merece estar", agregó.

Pablo Aránguiz y su opción de llegar a Colo Colo

Por otro lado, en la antesala del duelo entre Unión Española y Colo Colo por la Copa Chile, el volante fue consultado por la opción que tuvo de arribar a los albos a comienzos de temporada. “Sí, fue real la opción, pero mi foco siempre estuvo acá en Unión Española”, reconoció.

“Venía de un término de temporada amargo por el descenso, también por mi lesión, que tuve que requerir una cirugía. Ahora vienen ellos en la Copa Chile, primero O’Higgins, pero creo que nuestro foco es devolver al club a Primera División", agregó.

En esa línea, Aránguiz fue claro en señalar que la Copa Chile “no deja de ser un torneo importante. En el mejor de los casos, si nosotros llegásemos a lograr el objetivo de campeonar en la Copa Chile, no nos sirve de nada si es que no ascendemos, porque los clubes de segunda división no tienen acceso a competencia internacional. Sin que suene mal, yo creo que nuestro foco es netamente lo que es el torneo de Primera División".

Por último, el formado en Santa Laura se mostró optimista con miras a recuperar su mejor versión: “El profe me ha dado la confianza, me ha visto bien en el entrenamiento. Día a día me voy sintiendo mejor”.

“Hace casi tres meses que no tenía competencia y estoy agradecido con él porque me ha dado el rodaje en el partido pasado y ahora en este. Estoy muy feliz de ir retomando de a poco el nivel porque la verdad es que lo estaba pasando muy mal. Uno se conoce, sabe que puede dar más, pero de a poco voy retomando el nivel y obviamente quiero volver a ser lo que fui el año pasado", concluyó.