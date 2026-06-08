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Hombre queda en riesgo vital tras ser atacado a balazos mientras esperaba a su pareja en un auto en Lampa

La víctima recibió al menos seis disparos en la parte superior de su cuerpo.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Hombre queda en riesgo vital tras ser atacado a balazos mientras esperaba a su pareja en un auto en Lampa

Hombre queda en riesgo vital tras ser atacado a balazos mientras esperaba a su pareja en un auto en Lampa

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Durante la tarde de este domingo, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue atacado a balazos en la comuna de Lampa, región Metropolitana, resultando gravemente herido y en riesgo vital.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas en calle Chacabuco con Baquedano, donde la víctima llegó a bordo de un vehículo junto a su pareja para comprar en un negocio cercano.

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Mientras la mujer se encontraba comprando, el hombre permaneció al interior del automóvil. Fue en ese momento cuando un grupo de sujetos llegó al lugar y le disparó en al menos seis ocasiones en la parte superior del cuerpo.

En riesgo vital

La pareja de la víctima pidió ayuda tras escuchar los disparos. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado en riesgo vital.

Hasta el lugar concurrió el Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a personal del OS9 y Labocar de Carabineros, para realizar las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de este homicidio frustrado.

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