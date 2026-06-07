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Operación Tokio: prisión preventiva para 14 de los 17 formalizados de la red financiera del Tren de Aragua

El tribunal dio por acreditados seis delitos graves tras revelarse cómo la agrupación blanqueó $75 mil millones de pesos.

Mario Vergara

Paloma Cárdenas

Operación Tokio: prisión preventiva para 14 de los 17 formalizados

Operación Tokio: prisión preventiva para 14 de los 17 formalizados

01:24

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Un golpe estructural a las arcas del crimen organizado transnacional se consolidó en los tribunales de Santiago. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur logró la medida cautelar de prisión preventiva para 14 imputados pertenecientes a “Los Shelby”, una peligrosa célula económica del Tren de Aragua que operaba formalmente en Chile.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía tras una extensa y compleja audiencia de formalización de la investigación. El Fiscal Regional, Héctor Barros, en conjunto con el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC), Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza, relataron minuciosamente ante el magistrado cómo esta sofisticada red delictiva logró lavar la histórica suma de 75 mil millones de pesos chilenos provenientes de mercados ilícitos fuertemente asentados, tales como la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas.

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El desglose de los seis delitos acreditados

Tras ponderar los informes financieros y de inteligencia policial remitidos por el Ministerio Público, el tribunal dio por acreditada la existencia y participación de los involucrados en seis delitos específicos contemplados en el marco de la denominada “Operación Tokio”:

  • Lavado de Activos: 16 imputados formalizados por este hecho.
  • Asociación Ilícita para el Lavado de Activos: 10 imputados formalizados por este hecho.
  • Delito de Asociación Criminal: 8 imputados formalizados por este hecho.
  • Delito de Extorsión: 6 imputados vinculados a 5 hechos delictivos de este tipo.
  • Delito de Contrabando: 3 imputados formalizados por este hecho.
  • Tráfico de Drogas en Pequeñas Cantidades: 1 imputado formalizados por este hecho.

Cabe destacar que durante la jornada dominical fueron formalizados un total de 17 de los 19 delincuentes capturados originalmente durante los masivos operativos policiales del pasado martes 2 de junio. Respecto a los otros dos detenidos de la banda, la Fiscalía aclaró que sus detenciones ya habían sido controladas previamente debido a situaciones de flagrancia por delitos distintos vinculados a la evidencia incautada en los allanamientos.

El organigrama: El rol de “Yefri” y las órdenes desde el extranjero

Las indagatorias técnicas presentadas por la Fiscalía Regional Sur desclasificaron la ruta exacta del dinero ilícito, detallando de forma inédita cómo esta facción consiguió sacar de Chile un total de 84 millones de dólares entre los años 2022 y 2026.

De acuerdo con la carpeta fiscal, el control operativo de este mercado ilegal de extorsiones y contrabando estaba a cargo de un peligroso líder apodado “Yefri” o “El Shelby”, quien además tenía la misión de centralizar y recibir las millonarias recaudaciones del Tren de Aragua generadas por el microtráfico y la explotación sexual de mujeres en territorio nacional.

A pesar de que “Yefri” se encuentra actualmente fuera de las fronteras de Chile, el delincuente coordinaba de forma remota a distintos testaferros en Santiago para la creación sistemática de empresas de fachada comercial y la facilitación ilícita de diversas cuentas corrientes bancarias. Todo este engranaje financiero de blanqueo de capitales dependía de manera jerárquica y directa de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, considerado formalmente por los estamentos de inteligencia policial como el máximo líder y jefe criminal del Tren de Aragua en Sudamérica. Con la privación de libertad de los 14 principales brazos operativos, el Estado chileno asesta un freno determinante a la capacidad logística y de expansión de la organización mafiosa.

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