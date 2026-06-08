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Adulto mayor es encontrado muerto al interior de una vivienda en Lampa: presentaba múltiples heridas cortopunzantes

La PDI realiza diligencias para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Un hombre de 65 años fue encontrado muerto al interior de una vivienda ubicada en un sector rural de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

Concretamente, el caso quedó al descubierto luego de que el dueño del inmueble alertara a las policías tras regresar a su domicilio.

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Según los antecedentes preliminares, el propietario de la casa relató que durante la mañana salió del lugar y que, al volver durante la tarde, encontró a la víctima —quien residía en el inmueble— con múltiples heridas cortopunzantes. Tras el hallazgo, dio aviso a Carabineros.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos funcionarios realizaron diligencias en el sitio del suceso para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han informado detenidos por este hecho.

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