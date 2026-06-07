Alerta Ambiental en la RM lunes 8 de junio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

Las alarmas por la calidad del aire se encendieron de forma preventiva en el inicio de la semana laboral. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró oficialmente el estado de alerta ambiental para este lunes 8 de junio en la capital, debido a las complejas y adversas condiciones de ventilación que se proyectan para la cuenca de Santiago.

Según el informe técnico emitido por los organismos meteorológicos de la delegación, para esta jornada “se prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie, con una dorsal en altura dando paso a la aproximación de una vaguada”. Esta combinación de factores generará que el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) se posicione en un nivel calificado como “regular” durante todo el lunes, forzando a las autoridades a activar los protocolos de contingencia urbana para resguardar la salud de la población.

Calefacción prohibida y fiscalización agrícola

Con la entrada en vigencia de la alerta ambiental, las seremis de Salud y Medio Ambiente recordaron de forma perentoria las restricciones fijadas para las zonas residenciales y rurales. Queda estrictamente prohibido encender calefactores a leña y cualquier equipo derivado de la combustión de madera en la totalidad de las comunas de la Región Metropolitana, permitiéndose como única excepción el uso de sistemas que utilicen pellets certificados.

Asimismo, los equipos fiscalizadores recordaron que las quemas agrícolas se encuentran totalmente prohibidas en toda la RM, una medida de carácter estacional que comenzó a regir el pasado 1 de marzo y que se extenderá de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de octubre. Quienes vulneren estas normativas arriesgan severos sumarios sanitarios y multas económicas.

El desglose de la Restricción Vehicular

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que la restricción vehicular operará de manera rigurosa de acuerdo con el calendario oficial dispuesto por la autoridad sectorial para este invierno de 2026. El esquema de prohibición de circulación quedó estructurado de la siguiente manera: