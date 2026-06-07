Alerta Ambiental en la RM lunes 8 de junio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos
La Delegación Presidencial Metropolitana decretó la medida preventiva ante un adverso escenario meteorológico, activando la prohibición de calefactores a leña.
Las alarmas por la calidad del aire se encendieron de forma preventiva en el inicio de la semana laboral. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró oficialmente el estado de alerta ambiental para este lunes 8 de junio en la capital, debido a las complejas y adversas condiciones de ventilación que se proyectan para la cuenca de Santiago.
Según el informe técnico emitido por los organismos meteorológicos de la delegación, para esta jornada “se prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie, con una dorsal en altura dando paso a la aproximación de una vaguada”. Esta combinación de factores generará que el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) se posicione en un nivel calificado como “regular” durante todo el lunes, forzando a las autoridades a activar los protocolos de contingencia urbana para resguardar la salud de la población.
Calefacción prohibida y fiscalización agrícola
Con la entrada en vigencia de la alerta ambiental, las seremis de Salud y Medio Ambiente recordaron de forma perentoria las restricciones fijadas para las zonas residenciales y rurales. Queda estrictamente prohibido encender calefactores a leña y cualquier equipo derivado de la combustión de madera en la totalidad de las comunas de la Región Metropolitana, permitiéndose como única excepción el uso de sistemas que utilicen pellets certificados.
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Asimismo, los equipos fiscalizadores recordaron que las quemas agrícolas se encuentran totalmente prohibidas en toda la RM, una medida de carácter estacional que comenzó a regir el pasado 1 de marzo y que se extenderá de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de octubre. Quienes vulneren estas normativas arriesgan severos sumarios sanitarios y multas económicas.
El desglose de la Restricción Vehicular
Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que la restricción vehicular operará de manera rigurosa de acuerdo con el calendario oficial dispuesto por la autoridad sectorial para este invierno de 2026. El esquema de prohibición de circulación quedó estructurado de la siguiente manera:
- Automóviles con sello verde: Aquellos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 y 9 no podrán circular por el interior del anillo de Américo Vespucio (AAV). Esta prohibición se extiende fuera de dicho perímetro a las comunas de San Bernardo, Puente Alto y toda la provincia de Santiago, rigiendo entre las 07:30 y las 21:00 horas.
- Automóviles sin sello verde: Tienen prohibición absoluta de transitar por el interior del anillo de Américo Vespucio. En tanto, aquellos vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 6, 7, 8 y 9, tampoco podrán circular por el exterior del anillo en las zonas de San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.
- Motocicletas: Aquellas que registren como dígitos finales los números 8 y 9 tienen prohibición total de circular por las calles de San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.
- Buses (Transporte privado, interurbanos y rurales): Los terminales y máquinas que no posean sello verde y cuyas patentes terminen en 6, 7, 8 y 9 quedarán afectos a la restricción en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, aplicándose en el horario especial de 10:00 a 16:00 horas.
- Vehículos de transporte de carga: Los camiones o furgones de carga que no cuenten con sello verde y cuyas patentes finalicen en 6, 7, 8 y 9 no podrán transitar bajo ninguna circunstancia por el interior del anillo de Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas.
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