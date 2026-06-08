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“Hasta nuevo aviso”: conocida cafetería de Providencia cierra sus puertas tras sufrir millonario robo

“Este es un momento difícil y necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad”, sostuvieron desde el local capitalino.

Sebastián Escares

“Hasta nuevo aviso”: conocida cafetería de Providencia cierra sus puertas tras sufrir millonario robo

“Hasta nuevo aviso”: conocida cafetería de Providencia cierra sus puertas tras sufrir millonario robo / Agencia Getty

La cafetería El Galgo Café, ubicada en Avenida Providencia 2035, en la comuna de Providencia, informó a través de sus redes sociales que sufrió un importante robo que la obligará a suspender su atención presencial hasta nuevo aviso.

Según explicaron los propios dueños del local mediante un video publicado en Instagram, los delincuentes sustrajeron herramientas esenciales para el funcionamiento diario del negocio, entre ellas su máquina de espresso y un par de molinos, equipos fundamentales para la preparación de café.

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Pese al complejo momento, el equipo del emprendimiento aseguró que buscará levantarse y reabrir sus puertas lo antes posible. En el registro compartido con sus seguidores, los afectados señalaron: “Es una noticia lamentable, pero vamos a salir adelante como siempre”.

En esa misma línea, desde la cafetería pidieron apoyo a sus clientes y a la comunidad que suele visitar el local. “Este es un momento difícil y necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad, pero hay Galgo para rato”, agregaron.

Para enfrentar las pérdidas y mantener activo el negocio mientras trabajan en su reapertura, los locatarios informaron que su página web oficial continúa operativa. A través de esa plataforma, las personas pueden seguir comprando café en grano o molido.

“Por si nos quieres apoyar, la página sigue activa con la venta de cafecito en grano o molino”, indicaron desde el emprendimiento en una historia publicada en Instagram.

El caso generó preocupación entre clientes habituales y vecinos de Providencia, especialmente porque el robo afectó directamente los implementos de trabajo del local. Por ahora, la cafetería no entregó una fecha estimada para retomar la atención presencial.

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