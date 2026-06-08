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Superó a capitales de Europa: ranking ubica a Santiago entre las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie

“Conserva su centro histórico colonial en torno a la Plaza de Armas, rodeado de museos y arquitectura neoclásica”, destacó la plataforma GuruWalk.

Sebastián Escares

Superó a capitales de Europa: ranking ubica a Santiago entre las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie

Superó a capitales de Europa: ranking ubica a Santiago entre las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie / Agencia Getty

Santiago fue incluida entre las 30 mejores ciudades del mundo para recorrer caminando, según un ranking internacional elaborado por GuruWalk, plataforma especializada en tours a pie.

Para construir el ranking, GuruWalk consideró dos factores principales: el volumen de viajeros, que representó el 65% de la evaluación, y el índice de satisfacción de los usuarios, con una ponderación del 35%.

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La ciudad que lidera el listado es Roma, capital de Italia, la cual es seguida de Madrid, en España, y Budapest, en Hungría.

¿En qué puesto se ubicó Santiago?

Santiago de Chile se ubicó en el puesto 25 del listado, superando a reconocidas capitales de Europa como, por ejemplo, a Bruselas (Bélgica) o Zagreb (Croacia). La clasificación consideró más de 400 mil reseñas verificadas de viajeros en 800 ciudades durante los últimos 12 meses.

En su descripción, la plataforma destacó el valor urbano, histórico y paisajístico de la capital chilena. “Santiago es una ciudad con alma andina que mira hacia el Pacífico desde los pies de la cordillera de los Andes. Fundada en 1541, conserva su centro histórico colonial en torno a la Plaza de Armas, rodeado de museos y arquitectura neoclásica”, señaló el sitio.

El ranking también resaltó la posibilidad de recorrer barrios tradicionales y culturales sin perder de vista uno de los elementos más característicos de la ciudad: la cordillera.

“Quienes recorren la ciudad a pie pueden pasar de cafés bohemios a galerías de arte en el barrio Lastarria sin perder de vista la cordillera que enmarca el paisaje urbano”, agregaron.

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