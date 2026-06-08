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“No te creo, no te compro”: el sabroso diálogo entre Gago y el cuarto juez que desató la molestia del DT de la U de Chile

Según información de ADN Deportes, Azul Azul informó a la ANFP del maltrato de Claudio Urrutia hacia su entrenador.

Carlos Madariaga

Rodrigo Hernández

Rocío Ayala

“No te creo, no te compro”: el sabroso diálogo entre Gago y el cuarto juez que desató la molestia del DT de la U de Chile

“No te creo, no te compro”: el sabroso diálogo entre Gago y el cuarto juez que desató la molestia del DT de la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Tras la eliminación de la U de Chile de la Copa de la Liga, el DT de los azules, Fernando Gago sorprendió con sus declaraciones en conferencia de prensa.

“Había comentarios por situaciones de juego, siempre lo he hecho en mi carrera con los árbitros, pero no voy a tolerar faltas de respeto. Así lo hizo el lineman. No comparto que esa sea la forma, se lo dije al cuarto árbitro. Si yo le falto el respeto, me echan”, denunció el argentino, apuntando a malas formas por parte de Claudio Urrutia.

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A un día del conflicto, en ADN Deportes hemos podido tener más detalles respecto del diálogo entre el cuarto juez y el DT de la U de Chile, donde habría existido un “ninguneo mutuo” en medio de un diálogo permamente entre ambos.

“Fui jugador de Champions, tienes que escucharme”, le habría planteado Gago a Urrutia, quien le habría respondido cortante: “No te creo, no te compro”, sin que hubiera insultos de por medio.

Según información de ADN Deportes, apenas terminó el partido, hubo un “telefonazo” desde Azul Azul a la ANFP para denunciar el maltrato a su entrenador.

Hasta ahora no han pedido los audios de la comunicación con el VAR, algo a lo cual están habilitados, con tal de ampliar la situación a nivel del Tribunal de Disciplina.

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