;

Chile sufre una dura baja ante República Democrática del Congo: parte médico oficial

El cuerpo médico de La Roja informó que Clemente Montes no estará disponible para el último partido amistoso.

Lucas San Martín

Chile sufre una dura baja ante República Democrática del Congo: parte médico oficial

Chile sufre una dura baja ante República Democrática del Congo: parte médico oficial / Carlos Rodrigues

Después de una serie de rumores de la cancelación del amistoso ante República Democrática del Congo, La Roja enfrentará a los africanos este martes 9 de junio a las 12:00 horas en Francia.

Sin embargo, en la previa de este encuentro, la selección chilena anunció otra baja en el plantel.

Más información

ADN

Se trata de Clemente Montes, el futbolista de la Universidad Católica presentó “un cuadro respiratorio alto que le ha impedido su normal participación en los entrenamientos”, según lo que detalló el parte médico de la Roja.

“Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio”, agregaron.

Antes del partido ante Portugal, el equipo dirigido por Nicolás Córdova ya había sufrido una baja de última hora. En esa oportunidad, Ignacio Saavedra no pudo ser parte por una lesión muscular, por lo que tuvo que abandonar la concentración.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad