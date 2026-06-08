Chile sufre una dura baja ante República Democrática del Congo: parte médico oficial

Después de una serie de rumores de la cancelación del amistoso ante República Democrática del Congo, La Roja enfrentará a los africanos este martes 9 de junio a las 12:00 horas en Francia.

Sin embargo, en la previa de este encuentro, la selección chilena anunció otra baja en el plantel.

Se trata de Clemente Montes, el futbolista de la Universidad Católica presentó “un cuadro respiratorio alto que le ha impedido su normal participación en los entrenamientos”, según lo que detalló el parte médico de la Roja.

“Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio”, agregaron.

Antes del partido ante Portugal, el equipo dirigido por Nicolás Córdova ya había sufrido una baja de última hora. En esa oportunidad, Ignacio Saavedra no pudo ser parte por una lesión muscular, por lo que tuvo que abandonar la concentración.