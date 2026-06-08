Chile se impone ante Congo en el último partido de los africanos previo al Mundial 2026 / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Tras la caída ante Portugal, el foco en la selección chilena estuvo en torno a su siguiente compromiso amistoso, contra el Congo.

Luego que las autoridades en Cádiz no autorizaran la disputa del encuentro por un eventual riesgo de contagio de ébola (pese a que los africanos no pisan su país hace semanas), los organizadores del encuentro se movieron rápido con tal de encontrar otra sede.

Para ello, La Roja se trasladó a París ayer domingo, concentrándose a la espera de la autorización para jugar en Francia ante el Congo, notificación que llegó este lunes.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Congo?

Así las cosas, Chile enfrentará al elenco que disputará el Mundial 2026 este martes 9 de junio, al mediodía de nuestro país, en el Stade de la Source, en Orleans.

Eso sí, las autoridades francesas determinaron que el choque de La Roja ante el Congo se disputará a puertas cerradas.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Chile y Congo?

Este amistoso de La Roja lo podrás escuchar en vivo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, el partido será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal ESPN. Además, se podrá ver de manera online a través de la plataforma Disney+ con el plan Premium.

EN VIVO | Chile 1-0 Congo | Stade de la Source, Orleans

Goles: 1-0; 51′ Dario Osorio (CHI)