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EN VIVO. Chile se impone ante Congo en el último partido de los africanos previo al Mundial 2026

La Roja enfrenta al elenco que disputará el grupo K de la Copa del Mundo a puertas cerradas en Francia. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Chile se impone ante Congo en el último partido de los africanos previo al Mundial 2026

Chile se impone ante Congo en el último partido de los africanos previo al Mundial 2026 / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Tras la caída ante Portugal, el foco en la selección chilena estuvo en torno a su siguiente compromiso amistoso, contra el Congo.

Luego que las autoridades en Cádiz no autorizaran la disputa del encuentro por un eventual riesgo de contagio de ébola (pese a que los africanos no pisan su país hace semanas), los organizadores del encuentro se movieron rápido con tal de encontrar otra sede.

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Para ello, La Roja se trasladó a París ayer domingo, concentrándose a la espera de la autorización para jugar en Francia ante el Congo, notificación que llegó este lunes.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Congo?

Así las cosas, Chile enfrentará al elenco que disputará el Mundial 2026 este martes 9 de junio, al mediodía de nuestro país, en el Stade de la Source, en Orleans.

Eso sí, las autoridades francesas determinaron que el choque de La Roja ante el Congo se disputará a puertas cerradas.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Chile y Congo?

Este amistoso de La Roja lo podrás escuchar en vivo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, el partido será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal ESPN. Además, se podrá ver de manera online a través de la plataforma Disney+ con el plan Premium.

EN VIVO | Chile 1-0 Congo | Stade de la Source, Orleans

Goles: 1-0; 51′ Dario Osorio (CHI)

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