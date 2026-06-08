CFA endurece advertencias sobre megarreforma del Gobierno: alerta que cambios introducidos empeoraron su impacto fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a encender las alarmas sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, que ahora se tramita en el Senado, advirtiendo que las modificaciones incorporadas durante su tramitación legislativa han deteriorado su impacto fiscal respecto de la propuesta original.

La presidenta del organismo, Paula Benavides, y el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, expusieron este lunes ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde presentaron una actualización del análisis que el organismo ya había realizado en mayo durante el primer trámite en la Cámara de Diputados.

Aunque el CFA reiteró que valora el énfasis del proyecto en el crecimiento económico y los esfuerzos por mejorar la eficiencia del gasto público, insistió en que la iniciativa sigue generando déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando los efectos positivos asociados al crecimiento económico proyectado por el Ejecutivo.

Revisa también: Gobierno busca votos del PDG para elevar la deuda pública mientras avanza la megarreforma

Proyecto quedó peor que en abril

Uno de los principales antecedentes entregados por el Consejo es que las modificaciones incorporadas a través de los Informes Financieros N°93, 97 y 120 implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 puntos del PIB a partir del segundo año de implementación, en comparación con el proyecto original presentado por el Gobierno.

Según el CFA, la principal explicación de este deterioro es la eliminación de la propuesta que ponía fin a la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), medida que originalmente aportaba recursos relevantes para compensar los menores ingresos generados por otras disposiciones de la reforma.

Persisten riesgos fiscales

El organismo volvió a identificar once riesgos fiscales presentes en el proyecto.

Entre los riesgos directos, la presidenta del CFA mencionó la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, señalando que el costo fiscal de la medida no sería compensado completamente por el crecimiento económico que generaría; mientras que el crédito tributario al empleo es un riesgo por su elevado costo fiscal; asimismo, la compensación comprometida al Fondo Común Municipal generaría una “posible presión fiscal permanente”, entre otros

A ello se suman tres riesgos indirectos: la incertidumbre respecto del efecto real de la reforma sobre el crecimiento económico; particularmente el hecho de que la posibilidad de crecimiento no se traduzca en la recaudación tributaria esperada.

Costos inmediatos e ingresos inciertos

El Consejo reiteró que el principal problema fiscal del proyecto sigue siendo el descalce temporal entre costos y beneficios, porque mientras los menores ingresos tributarios y los gastos asociados a la reforma se producen desde los primeros años de implementación y con un alto grado de certeza, los beneficios esperados por mayor crecimiento económico se materializarían gradualmente y están sujetos a un importante nivel de incertidumbre.