Brasil sorprende y va por un volante para sustituir a un lesionado de última hora: de una boda a viajar al Mundial 2026 / Ge Globo

En su último partido preparatorio para el Mundial 2026, Brasil sufrió una baja de última hora para enfrentar la cita planetaria.

Todo luego que Wesley, lateral de la Roma, tuviera que dejar anticipadamente el juego ante Egipto por una lesión en el aductor del muslo izquierdo.

Debido a la gravedad de la dolencia, Carlo Ancelotti tomó la decisión de citar a otro jugador, pero el italiano sorprendió al no ir por otro lateral.

Al respecto, el ex DT del Real Madrid citó al volante Éderson, a quien el llamado de la “Canarinha” lo sorprendió en su ciudad natal, Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, aprovechando sus vacaciones, período que aprovechó incluso para ser parte de la boda del jugador Rómulo, hoy en Tigres de México.

De hecho, el jugador de 26 años tenía acordado su traspaso al Manchester United desde el Atalanta de Italia, pero deberá postergar el viaje a Inglaterra previa escala por el Mundial 2026.

La convocatoria sorprendió a Éderson al punto que no tenía ni su pasaporte, con lo que debió pedirle a amigos que le llevaran el pasaporte a Sao Paulo, desde donde embarcó a Estados Unidos.

En paralelo, su esposa debió gestionarle maleta y ropa para emprender e el vuelo, apuntando a incorporarse este lunes a los entrenamientos de Brasil con miras al debut, agendado este sábado 13, ante Marruecos.