;

VIDEOS. Quedó llorando en la banca: Brasil podría sufrir una baja para el Mundial 2026 tras su último amistoso

Uno de los jugadores del “Scratch” no pudo completar el juego ante Egipto.

Carlos Madariaga

Quedó llorando en la banca: Brasil podría sufrir una baja para el Mundial 2026 tras su último amistoso

Quedó llorando en la banca: Brasil podría sufrir una baja para el Mundial 2026 tras su último amistoso / Globo

Este sábado, Brasil disputó su último partido amistoso previo a la participación en el Mundial 2026.

En Cleveland, el “Scratch” se impuso 2-1 ante Egipto con goles de Bruno Guimaraes y Endrick, haciendo esteril el empate parcial de Mostafa Ziko.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el balance puede no ser del todo positivo para los de Carlo Ancelotti.

Eso luego que el lateral Wesley debió ser reemplazado al minuto 17 tras sentir un dolor en el aductor izquierdo cuando picó para volver a su posición con tal de defender.

El jugador de la Roma se vio visiblemente afectado, tratando de ocultar su llanto mientras se encontraba sentado en la banca luego de dejar el partido.

Habrá que esperar la evaluación médica de Brasil en torno a la situación de Wesley, considerando que tienen plazo hasta 24 horas antes del debut en el Mundial 2026, agendado para el sábado 13 de junio contra Marruecos, con tal de reemplazarlo en la nómina de 26 futbolistas.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad