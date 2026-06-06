Quedó llorando en la banca: Brasil podría sufrir una baja para el Mundial 2026 tras su último amistoso / Globo

Este sábado, Brasil disputó su último partido amistoso previo a la participación en el Mundial 2026.

En Cleveland, el “Scratch” se impuso 2-1 ante Egipto con goles de Bruno Guimaraes y Endrick, haciendo esteril el empate parcial de Mostafa Ziko.

Sin embargo, el balance puede no ser del todo positivo para los de Carlo Ancelotti.

Eso luego que el lateral Wesley debió ser reemplazado al minuto 17 tras sentir un dolor en el aductor izquierdo cuando picó para volver a su posición con tal de defender.

ALARMA MUNDIALISTA EN BRASIL: Wesley sintió una molestia y pidió el cambio en el primer tiempo del Amistoso entre Brasil y Egipto.



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El jugador de la Roma se vio visiblemente afectado, tratando de ocultar su llanto mientras se encontraba sentado en la banca luego de dejar el partido.

Habrá que esperar la evaluación médica de Brasil en torno a la situación de Wesley, considerando que tienen plazo hasta 24 horas antes del debut en el Mundial 2026, agendado para el sábado 13 de junio contra Marruecos, con tal de reemplazarlo en la nómina de 26 futbolistas.